Мощность взрывчатки в машине Дарьи Дугиной составляла около 400 г в тротиловом эквиваленте

Мощность взрывного устройства, который заложили в автомобиль Дугиной, могла составлять до 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Фото: стоп-кадр видео

Мощность взрывного устройства, который заложили в автомобиль дочери известного российского философа и политолога Александра Дугина, 29-летней журналистки Дарьи Дугиной, могла составлять до 400 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщает источник KP.RU.

По одной из версий, целью неизвестных подрывников был именно политолог Александр Дугин, девушка случайно оказалась в автомобиле отца. Однако выяснилось, что в момент взрыва Дарья Дугина находилась в собственной машине - Toyota Land Cruiser.

Как сообщал KP.RU, трагедия произошла в субботу вечером. Дугины на разных автомобилях возвращались в столицу с фестиваля «Традиция», который проводился в усадьбе Захарово в Одинцовском городском округе. Девушка покинула мероприятие немного раньше отца. Она успела проехать лишь несколько километров по Зеленоградскому шоссе, свернула на Можайское, после этого взрывчатка сдетонировала. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

После взрыва автомобиля Дарьи Дугиной часть Можайского и Звенигородского шоссе оцеплена.