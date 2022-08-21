Адвоката Павла Герасимова избили на детской площадке в Москве

В Москве десять мужчин напали на известного адвоката Павла Герасимова Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве десять мужчин напали на известного адвоката Павла Герасимова на детской площадке после того, как он сделал замечание ребенку и попросил позвать его родителей. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение, у него диагностировали повреждения внутренних органов и головы, сообщает «Лента.ру».

Инцидент произошел 20 августа во дворе престижного ЖК «Мосфильмовский» в столице. Во время прогулки адвокат увидел, что между ребятами на детской площадке произошел конфликт. Он сделал замечание одному из них. Отцу ребенка это не понравилось, он позвал своих родственников: группа людей избила адвоката.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции. На глазах у правоохранителей злоумышленники угрожали Герасимову и даже попытались подкинуть потерпевшему наркотики. Кроме того, нападавшие украли у мужчины дорогостоящие часы Omega.

Сотрудники полиции ЗАО приступили к выяснению обстоятельств конфликта. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

«В полицию поступила информация о том, что на улице Мосфильмовская между двумя мужчинами после ссоры их малолетних детей произошел конфликт, переросший в потасовку. Прибывшие на место происшествия полицейские пресекли противоправные действия граждан и для уточнения всех обстоятельств произошедшего доставили их в территориальный отдел полиции», - прокомментировали инцидент в пресс-службе УВД по ЗАО города Москвы.

Позже в ОМВД поступила телефонограмма из медучреждения об обращении ребенка за помощью с предварительным диагнозом - ЗЧМТ, СГМ, повреждение гортани.

Ранее KP.RU сообщал, что ранее судимый мужчина избил и изнасиловал знакомую за гаражами в Москве. 50-летнего мужчину задержали, следствие требует заключить обвиняемого под стражу.