Гидрометцентр продлил в Москве оранжевый уровень опасности из-за пожаров до 23 августа

Период предупреждения действует до 12:00 23 августа Фото: Предоставлено очевидцами

Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за пожаров. Как сообщили в ведомстве, период предупреждения действует до 12:00 23 августа.

«Пожарная опасность. Период предупреждения до 12 ч. 23 августа. Местами чрезвычайная пожароопасность 5 класса», - говорится в сообщении.

Предупреждение распространяется также на Московскую область.

Как ранее сообщал KP.RU со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве, которая уже несколько дней задыхается от дыма рязанских пожаров, в ближайшие двое суток – 21 и 22 августа – концентрация гари в воздухе повысится в полтора раза. При этом видимость ухудшится до нескольких километров.

Наиболее высокая концентрация дыма ожидается в ночь с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник, днем из-за ветра смог немного рассеется.