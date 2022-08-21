Тишковец: концентрация смога в Москве достигнет пика 21 августа

В Москве запах гари усилится в полтора раза Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в ближайшие двое суток – 21 и 22 августа – концентрация гари в воздухе повысится в полтора раза. При этом видимость ухудшится до нескольких километров, сообщил KP.RU ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, наиболее высокая концентрация дыма ожидается в ночь с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник, днем из-за ветра смог немного рассеется.

Напомним, жители столицы и области начали жаловаться на запах гари утром 17 августа. Позже Рослесхоз сообщил, что задымление связано с лесными пожарами в Рязанской области. Кроме того, продукты горения долетают в столицу и из других регионов России, где также бушуют пожары и тлеют торфяники.

Тишковец добавил, что в воскресенье в Москве ожидается до +22…+26 градусов, а в Подмосковье – до +22…+27 градусов. Порывы ветра достигают 10-15 метров в секунду. К среде-четвергу в столице станет еще теплее, в город вернется летний зной. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов. Однако в пятницу в регион придет холодный атмосферный фронт.

Как сообщал KP.RU, аномальная жара вернется в Москву на следующей неделе. Воздух прогреется до +33 градусов, это на 7-8 градусов выше климатической нормы августа.