Более 600 спасателей из Москвы помогают борются с лесными пожарами под Рязанью и Владимиром

Московские спасатели продолжают тушить лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях Фото: Иван МАКЕЕВ

Московские спасатели продолжают помогать в борьбе с лесными пожарами в Рязанской и Владимирской областях, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в Рязанской области задействованы шесть столичных вертолетов, более 400 спасателей и 120 единиц техники. При этом количество бульдозеров, с помощью которых создают специальные минерализованные полосы и предотвращают распространение пламени, увеличили до 14 штук. Еще около 200 специалистов и 70 единиц техники работают во Владимирской области, где также бушуют лесные пожары.

«Вчера московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино буквально в одном километре от населенного пункта», - рассказал Собянин.

Столичные коммунальщики работают в усиленном режиме. В Москве постоянно проверяют качество воздуха и следят за пожарной безопасностью в парках и лесах.

Напомним, утром 17 августа жители Москвы почувствовали запах гари, столицу накрыл смог. Позже Рослесхоз сообщил, что задымление связано с лесными пожарами в соседних регионах. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, 21 и 22 августа концентрация гари в воздухе повысится в полтора раза, видимость ухудшится до нескольких километров. Наиболее высокая концентрация дыма ожидается ночью.