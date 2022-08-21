Тишковец пообещал жителям Москвы рекордную за 125 лет жару на следующей неделе

Максимальных значений температура воздуха достигнет в четверг, 25 августа Фото: Иван ВИСЛОВ

После небольшого перерыва на прохладу Москву ждет рекордная за 125 лет жара. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник, 22 августа, температура воздуха в Москве составит +26…+28 градусов, в Подмосковье - до +25…+30. Во вторник, 23 августа, в столице будет солнечно, а столбики термометра поднимутся до +30…+32, в области - до +28…+33.

В среду, 24 августа, будет по-прежнему солнечная и ясная погода с температурой выше на один градус. Максимальных значений температура воздуха достигнет в четверг, 25 августа, когда воздух прогреется до +32…+34, по региону от +30 до +35. Это на 10-12 градусов превышает норму и близко к рекорду этого дня, который для 25 августа держится с 1897 года, когда в Москве было зафиксировано +33,9.

В пятницу температуру собьют кратковременные освежающие дожди и грозы. Днем в Москве похолодает до +26…+28, в Подмосковье до +25…+30.

Последние выходные лета будут комфортными. Благодаря опустившейся до +22…+27 градусов температуре днем и до +8…+13 - ночью.

Ранее KP.RU сообщал, что концентрация смога в Москве достигнет пика 21 августа. Видимость ухудшится до нескольких километров, а запах гари усилится в полтора раза.