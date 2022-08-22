В Москве продолжает пахнуть гарью из-за пожаров в Рязани

Синоптики обещают, что смог в столице рассеется после 24 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям столицы утром 22 августа вновь пришлось обойтись без открытых окон: Москву снова накрыл смог от рязанских пожаров, сообщают РИА Новости. Запах гари особенно отчетливо ощущается в районах Зюзино, Коньково и Раменках на юге, юго-западе и западе города. Едко пахнущая дымка наблюдается и на северо-западе столицы, а также в центре Москвы.

В предыдущие сутки дым рассеивался, однако в ночь на 22 августа погодные условия этому не способствовали. Однако сейчас ситуация меняется.

- В настоящее время условия рассеивания улучшаются, однако перенос воздушных масс с очагов ландшафтных пожаров сохраняется – в отдельных районах по-прежнему может ощущаться запах гари, - сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

При этом специалисты подразделения мэрии отмечают, что в воздухе не выявлено превышения предельно допустимой концентрации взвешенных частиц.

Ранее KP.RU сообщал, что концентрация смога в Москве и области снизится 24 августа. Начиная со среды, ветер будет все больше приходить с юга, а значит можно ждать улучшения ситуации в Московской области, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.