Синоптик Синенков назвал причину природных пожаров в России

Причиной большинства пожаров является человеческий фактор, считает синоптик Фото: Олег АДАМОВИЧ

Причиной большинства пожаров является деятельность человека, однако на их распространение в первую очередь влияют погодные условия. Об этом в интервью RT рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Синоптик отметил, что самой благоприятной погодой для распространения пожаров является сухая, ветреная, жаркая пора, когда долгое время нет дождей. Именно в это время огонь легче всего перекидывается с места на место, легко поджигая сухостой, мусор, деревья и другие легковоспламеняющиеся предметы.

«Такие условия как раз наблюдаются сейчас в центре европейской части России. Такая высокая степень пожарной опасности по нашим предположениям будет сохраняться всю следующую неделю. Поэтому вероятность образования и распространения пожаров пока будет только увеличиваться», – говорит Синенков.

Ранее KP.RU сообщал о том, что дым и гарь от лесных пожаров в Рязанской области и центральной части России снова терроризирует москвичей. На этот раз неприятный запах и смог опустились на южную, западную и северо-западную части города.