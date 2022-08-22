Синоптик Шувалов рассказал, когда осадки избавят столицу от смога и дыма

Москву вновь накрыл смог - спасут от него только дожди Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва избавится от запаха гари и смога из-за рязанских пожаров только с наступлением дождей, а они пройдут в столице лишь в конце августа, заявил в интервью 360 метеоролог Александр Шувалов. В ближайшую же неделю будет держаться жаркая и сухая погода, которая способствует распространению задымления.

Согласно неутешительному прогнозу синоптика, всю рабочую неделю с 22 по 26 августа температура днем будет подниматься до +32...+33 градусов. Ночью будет немного прохладнее. В выходные ожидается небольшой спад температуры - до +27...+29 градусов.

Вероятность дождей на этой неделе крайне низка. Однако метеоролог назвал конкретные даты возможного выпадения осадков в столичном регионе.

- Полной уверенности нет, но, скорее всего, это 30 и 31 августа. Антициклон-монстр уйдет, и погода изменится, - уточнил Александр Шувалов.

Как сообщал KP.RU, с вечера воскресенья, 21 августа, в Москве вновь начал отчетливо ощущаться запах гари, а город утонул в дымке.