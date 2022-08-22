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Общество22 августа 2022 13:26

Подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной снимала квартиру в ее доме

Вовк приехала в Москву 23 июля и арендовала жилье в том же доме, где жила Дарья Дугина
Источник:kp.ru
Наталья Вовк приехала в Москву 23 июля

Наталья Вовк приехала в Москву 23 июля

Гражданка Украины Наталья Вовк, подозреваемая в организации взрыва, при котором погибла дочь политолога Александра Дугина, некоторое время жила с ней по соседству.

Как сообщили в Федеральной службе безопасности, Наталья Вовк снимала квартиру в доме Дарьи Дугиной в Москве. В ФСБ добавили, что преступление совершили по заказу спецслужб Украины.

Как писал ранее KP.RU, Наталья Вовк приехала в Москву 23 июля. Женщина вместе с дочерью Софией Шабан арендовала жилье в том же доме, где жила Дарья Дугина. Вовк следила за своей жертвой.

Гражданка Украины въехала в Россию на машине Mini Cooper с донецкими номерами. В Москве она использовала казахстанские, а перед тем, как сбежать из страны, их перебили на украинские. После этого машину попытались продать. Сейчас дело об убийстве расследует СКР.