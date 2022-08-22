Полиция сняла с перил сидевшую над Москва-рекой девушку на станции «Воробьевы горы»

Полицейские предотвратили несчастный случай, вовремя сняв девушку с перил Фото: "КП" Архив

Дежурившие на станции метро «Воробьевы горы» в Москве полицейские предотвратили несчастный случай, сняв несовершеннолетнюю девушку с перил, где она сидела на большой высоте над рекой. Об этом сообщает пресс-служба столичного МВД.

Сотрудники полка, занимающегося обеспечением безопасности в московском метро, обходя станцию «Воробьевы горы», заметили девушку, сидящую на перилах метромоста над Москва-рекой. Оценив ситуацию, прапорщик полиции Александр Фролов и младший сержант полиции Павел Кречетов подошли к ней со спины и стянули вниз 16-летнюю москвичку до того, как она упала с большой высоты.

После этого полицейские вызвали бригаду скорой помощи, которой и передали сидевшую над рекой приезжую гражданку. Сейчас она находится в безопасности, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее KP.RU сообщал о том, как полицейским удалось спасти 45-летнего водителя, у которого случился инфаркт головного мозга. Мужчина почувствовал себя плохо за рулем, и вовремя съехал с дороги к заправке. Проезжавший мимо патруль заподозрил неладное и остановился – это спасло москвичу жизнь.