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Звезды23 августа 2022 10:10

Клава Кока похвасталась ключами от новой квартиры в центре Москвы и покупкой машины за 25 млн рублей

26-летняя певица купила жилье еще два года назад, но ключи получила лишь сейчас
Ирина РЕБРИКОВА
25-летняя певица Клава Кока после покупки жилья назвала себя завидной невестой

25-летняя певица Клава Кока после покупки жилья назвала себя завидной невестой

Фото: Иван МАКЕЕВ

Клава Кока переезжает в новую квартиру в центре Москвы - 26-летняя певица продемонстрировала в соцсетях ключи от новой жилплощади. При этом Кока уточнила что, приобрела жилье еще в 2020 году, но справит новоселье лишь сейчас.

Экскурсию по новой жилплощади Клава пока проводить не стала, но отметила, что из ее окон открывается роскошный вид на столицу.

- Невеста с приданым, получается. Сегодня получила ключи от своей первой квартиры в центре с видом мечты, купленной еще два года назад. Ну и машина у меня теперь упакована в новом цвете. Рада, как ребенок, — подписала Клава Кока фото с ключами и авто, теперь перекрашенным в небесно-голубой цвет.

Ранее KP.RU сообщал, что супруга шоумена Александра Реввы Анжелика приобрела роскошные апартаменты в центре Москвы.