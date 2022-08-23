Москвич отдал телефонным мошенникам 14 миллионов рублей за два месяца

Аферисты выманили у москвича 14 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенники за два месяца выманили у жителя столицы 14 миллионов рублей. Мужчина лишился двух квартир и автомобиля, сообщает Telegram-канал «Baza».

Аферист позвонил потерпевшему в конце июня, представился сотрудником полиции и сообщил, что его аккаунт взломали. После этого москвичу перезвонил якобы специалист из Центробанка России. Мошенник порекомендовал мужчине взять кредит на полмиллиона рублей под залог автомобиля и отправить эти деньги в банк. Испуганный житель столицы так и сделал.

На этом злоумышленники не остановились: они попросили взять кредит под залог двух квартир. Первую мужчина заложил в июле, 7,6 миллиона рублей мошенники получили через курьера. Еще через месяц потерпевший лишился и второй квартиры. После этих сделок у него остались лишь фиктивные договоры с ЦБ.

Лишь через два месяца москвич понял, что нарвался на мошенников: один из них прислал ему SMS с текстом «простите». После этого мужчина обратился в полицию.

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