В Москве двоих мужчин застали за непристойным занятием на глазах у детей

В Москве двое мужчин стали фигурантами уголовного дела после занятия сексом на глазах у детей. Фото: архив "КП"

Занявшихся сексом возле открытого окна, в квартире многоэтажного дома, мужчин задержали после жалоб родителей, к которым подбежали дети и рассказали о нетипичном зрелище. Об этом сообщает Baza.

Гулявшие возле одного из домов в 1-м Краснокурсантском проезде дети, мальчики 12 и 13 лет, увидели в окне двоих мужчин, занимавшихся сексом. Об этом ребята рассказали своей матери, которая сразу отправилась в полицию с заявлением. Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов поднялись в указанную детьми квартиру, и действительно обнаружили там двоих молодых мужчин – 21-летнего и 22-летнего.

По данным источника, обоих задержали и возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». В этой статье также присутствует пункт касающийся детей, не достигших 14-летнего возраста, поэтому обоим мужчинам может грозить до 20 лет тюрьмы, в случае максимально строгого приговора.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве была изнасилована девочка-подросток 26-летним приезжим из Ульяновска. Он посадил ребёнка в автомобиль, и затем начал приставать к девочке, по итогу надругавшись над ней. Сейчас мужчина арестован, уточняется его причастность к другим подобным преступлениям.