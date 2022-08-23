Два человека пострадали в аварии с участием такси на МКАД в районе Дмитровского шоссе

Пострадавших забрал вертолет санавиации Фото: Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Два человека госпитализированы с места аварии на внешней стороне 83 километра МКАД в районе Дмитровского шоссе, уточняет Госавтоинспекция столицы. ДТП произошло днем 23 августа и сильно осложнило движение на данном участке Кольцевой.

Одним из участников столкновения стал автомобиль Chevrolet, который остановился на проезжей части из-за неисправности. Водитель иномарки и его пассажир решили выйти на дорогу, чтобы осмотреть машину. В этот период в иномарку и врезалось такси.

- В результате дорожной аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля Chevrolet. Оба они в момент столкновения были возле машины, — уточняется в сообщении ведомства.

Как сообщал KP.RU ранее, с места происшествия пострадавших забрал вертолет санавиации и медики Центра медицины катастроф. У пострадавших диагностированы травмы различной степени тяжести.

Полиция начала расследование происшествия.