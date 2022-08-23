В Москве может вырасти концентрация вредных веществ от пожаров в Рязанской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра ночью и утром, 24 августа, в Москве может возрасти концентрация вредных веществ в воздухе, скапливающихся над городом из-за лесных пожаров в Рязанской и других областях. Об этом сообщают в официальном телеграмм-канале Мосэкомониторинга.

В ночное и дневное время, как отмечают специалисты, из-за ослабления условий рассеивания, в воздухе над Москвой ожидается скопление загрязняющих веществ, однако к полудню всё должно вернуться в норму. Погодные условия днём будут располагать к «умеренному рассеиванию» вредных веществ.

Несмотря на такой прогноз, в Мосэкомониторинге отметили, что общая концентрация взвешенных частиц не превышает допустимых значений, как и присутствие сероводорода в атмосфере.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на борьбу с пожарами в Рязанской области из Москвы отправили уже 8,5 тыс. человек, так как пламя быстро распространяется, и чтобы как-то его контролировать нужны всё новые и новые силы. Сейчас огонь тушат, в основном, с вертолётов, так как пробиться к стене пламени можно только с помощью бульдозеров, что сильно усложняет тушение с земли.