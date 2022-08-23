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Происшествия23 августа 2022 14:43

Водитель Ford сбил пятилетнюю девочку и скрылся с места ДТП на востоке Москвы

Ребенка госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве водитель Ford сбил пятилетнюю девочку и скрылся с места аварии

В Москве водитель Ford сбил пятилетнюю девочку и скрылся с места аварии

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на Первомайской улице в районе дома 28/24 водитель грузового автомобиля Ford Transit сбил пятилетнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате, в сопровождении матери. Ребенка с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Водитель иномарки скрылся с места аварии. Через некоторое время личность нарушителя установили, мужчину привлекли к административной ответственности. По факту случившегося идет административное расследование.

Ранее KP.RU сообщал, что два человека пострадали в аварии на МКАД в районе Дмитровского шоссе. В больницу попали водитель и пассажир иномарки, в которую врезался автомобиль такси. С места происшествия пострадавших забрал вертолет санавиации и медики Центра медицины катастроф.