В Москве три пенсионерки выбросили миллион рублей с балкона по просьбе мошенников. Фото: архив "КП"

На северо-западе Москвы три пенсионерки сбросили с балконов крупные суммы денег. Сделали они это по просьбе мошенников, рассказали в ГУ МВД России по столице.

Пожилые женщины попались на уловки аферистов, действующих по следующей схеме. Сначала им звонил неизвестный, который представлялся полицейским, и просил помочь поймать мошенников. Для этого нужно было снять сбережения со своих счетов и сбросить их с балкона в назначенное время. Собеседник убеждал своих жертв, что это поможет поймать преступника с поличным. Доверчивые москвички отдали на благое дело в общей сложности миллион рублей.

Свертки с деньгами подбирал курьер. Полицейским удалось его задержать. Против 29-летнего мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве, его заключили под стражу.

Теперь полицейские разыскивают возможных соучастников, а также устанавливают другие эпизоды преступления.

Ранее москвич продал две квартиры и автомобиль, а все вырученные средства отдал мошенникам. Об этом писал KP.RU.