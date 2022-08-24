Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал об уменьшении смога над Москвой Фото: Иван МАКЕЕВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни смог над Москвой и Подмосковьем начнет уменьшаться. Об этом он рассказал ТАСС.

Как пояснил синоптик, сейчас ветер юго-восточный, но начиная с четверга он поменяет направление и станет южным. Это приведет к снижению задымления над регионом, так как воздушные массы не будут идти с Рязанской области на Москву, а будут обходить ее.

Метеоролог подчеркнул, что ситуация со смогом неопасна, так как концентрация вредных веществ в воздухе оставалась все время в пределах допустимой нормы.

Запах доставляет москвичам неудобства, но большую проблему составляет жара. 24 и 25 августа прогнозируют 30-33 градуса. С пятницы 26 августа температура начнет немного снижаться, но уже в воскресенье воздух снова прогреется до 30 градусов, предупредил Вильфанд. Жара продержится и все начало следующей недели.

Как писал KP.RU, из-за высоких температур воздуха 25 августа объявили об оранжевом уровне погодной опасности.