25 августа в Москве снова объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг 25 августа 2022 года в Москве и Московской области будет действовать оранжевый уровень погодной опасности, об этом говорят данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра. Есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, отметили в службе.

Помимо пожароопасности, жителей столицы предупредили и о высокой температуре, которая будет с 12 до 18 часов 25 августа 2022 года.

Последнее уведомление об оранжевом уровне опасности погоды действовало до обеда 23 августа, об этом писал KP.RU.

Тем временем жители Москвы страдают не только от жары: столицу накрыл смог из-за рязанских пожаров. По данным синоптиков, дым не рассеется до конца недели. Как ранее сообщал KP.RU, 24 августа 2022 года ожидают повышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе.