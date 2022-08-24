Дорожный конфликт со стрельбой произошел на 86-м км МКАД

В Москве на внутренней стороне МКАД произошел дорожный конфликт со стрельбой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве на внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Дмитровским шоссе произошел дорожный конфликт со стрельбой между водителями «Газели» и Nissan. Нарушителя задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В районе 86-го километра автодороги водитель японской иномарки жестами потребовал оппонента остановиться. После того как мужчина на «Газели» продолжил движение, неизвестный поравнялся с ними и выстрелили из пистолета. В грузовом авто разбилось стекло правой двери, водитель остановился, а злоумышленник на Nissan уехал в сторону Осташковского шоссе.

Через некоторое время правоохранители установили личность стрелявшего и задержали его. Мужчина работает охранником в ЧОП, он не владеет гражданским оружием. Во время осмотра в иномарке обнаружили один баллон с пневматическим пистолетом и металлические шарики.

Нарушителю грозит до семи лет тюрьмы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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