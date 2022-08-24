В Москве началась проверка торговых центров после сообщений о «минировании», поступивших с Украины

Экстренные службы получили анонимные сообщения о «минировании» всех торговых центров Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экстренные службы получили анонимные сообщения о «минировании» всех торговых центров в Москве. В некоторых из них проходят выборочные проверки, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что информацию о заложенных взрывных устройствах разослали неизвестные из Украины. Сведений об эвакуации торговых центров пока не поступало.

Ранее KP.RU сообщал, что 30 июля людей эвакуировали из торговых центров «Ривьера» на Автозаводской улице и «Принц Плаза» около станции метро «Теплый Стан» в Москве. На месте работали сотрудники экстренных служб города, причина эвакуации не сообщалась.

Кроме того, в начале августа массовая эвакуация из-за сообщений о «минировании» несколько раз прошла Третьяковской галереи в Москве. Временно не работали главное здание музея, Инженерный корпус на Лаврушинском переулке и Новая Третьяковка на Крымском Валу.