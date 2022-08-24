На платной дороге возле Шереметьево в Москве загорелся автомобиль такси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 24 августа 2022 года, на трассе М-11, возле аэропорта Шереметьево загорелся автомобиль такси. Об этом сообщает Москва 24. Инцидент произошел на платной дороге. Очевидцы рассказали, что автомобиль не тушат, а пламя охватило его уже полностью. Судя по всему, машина успеет сгореть до тла.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Причины и обстоятельства инцидента будут выяснять правоохранительные органы. Подробности пожара уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве загорелся автомобиль на внутренней стороне 12-го километра МКАД. Пожарные потушили огонь, никто не пострадал. На время ликвидации последствий ДТП было заблокировано движение по двум полосам из пяти.

Еще одно возгорание транспорта произошло ранее. Электробус загорелся на Страстном бульваре в Москве - тогда никто не пострадал. Экстренные службы города ликвидировали возгорание.