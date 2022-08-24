В Москве загрязнение воздуха от дыма лесных пожаров полдня превышало выбросы от заводов и транспорта Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве с ночи воскресенья и до полудня понедельника содержание черного углерода от дыма возросло до десяти раз и превышало загрязнение воздуха от вбросов транспорта и заводов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу географического факультета МГУ.

«21 и 22 августа ночью и до полудня наблюдалось уникальное для Москвы явление значительного превосходства BCbb над ВСff. Концентрация органического углерода возросла в максимуме в 10 раз и достигла 18 августа уровня 42 микрограмм в кубометре», — сказано в сообщении.

Задымленность от пожаров в столичном воздухе измеряет инструментальный аэрозольный комплекс, расположенный в метеорологической лаборатории вуза. Инновационные устройства способны определять органический и черный углерод от сжигания топлива, например, бензина или газа, а также от возгорания природных территорий. Специалисты постоянно анализируют качество воздуха. Первые признаки смога фиксировались еще 15 августа.

Как сообщал KP.RU, жители столицы начали чувствовать запах гари 17 августа. В Рослесхозе объяснили, что задымленность связана с лесными пожарами в Рязанской области. Столичные спасатели помогают бороться с огнем в соседнем регионе.