Водитель Toyota влетел в мачту городского освещения на Дмитровском шоссе

В Москве водитель не справился с управлением и влетел в мачту городского освещения, пострадал пассажир Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на Дмитровском шоссе в районе дома 159 водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и влетел в мачту городского освещения. В результате ДТП пострадал 22-летний пассажир, его госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести, сообщает Госавтоинспекция столицы.

Водитель японской иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения: 0,247 мг/л в выдыхаемом воздухе. В отношении мужчины составили сразу четыре административных протокола.

Ранее KP.RU сообщал, что 23 августа водитель Ford сбил пятилетнюю девочку и скрылся с места ДТП на востоке Москвы. Ребенок в сопровождении матери пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. Девочку с различными травмами госпитализировали в больницу. Личность нарушителя установили, мужчину привлекли к административной ответственности. Идет административная проверка.