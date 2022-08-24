Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2022 15:43

Площадь пожара на складе на севере Москвы выросла до 1500 кв. метров

Изначальная площадь пожара составляла 150 квадратных метров
Сергей КУДРИН
Площадь пожара на складе на севере Москвы выросла до 1500 кв. метров

Площадь пожара на складе на севере Москвы выросла до 1500 кв. метров

Фото: прокуратура Москвы

Как сообщают в пресс-службе МЧС по городу Москва, площадь пожара на складе автозапчастей в Отрадном достигла 1,5 тыс. квадратных метров. Изначально площадь оценивалась в 150 квадратных метров, однако огонь быстро распространяется. На данный момент его тушат 150 человек.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 24 августа 2022 года, в Отрадном, в северо-восточной части Москвы, на Сигнальном проезде, загорелся трёхэтажный склад автомобильных запчастей. На данный момент известно о том, что от пламени пострадали три человека.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб города, сюда же направили бригаду скорой помощи. Территория, где проходят работы по тушению пожара, в настоящее время перекрыта. Причины и обстоятельства пожара в складском здании на севере Москвы в Сигнальном проезде, выясняются.