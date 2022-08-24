Площадь пожара на складе на севере Москвы выросла до 1500 кв. метров Фото: прокуратура Москвы

Как сообщают в пресс-службе МЧС по городу Москва, площадь пожара на складе автозапчастей в Отрадном достигла 1,5 тыс. квадратных метров. Изначально площадь оценивалась в 150 квадратных метров, однако огонь быстро распространяется. На данный момент его тушат 150 человек.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 24 августа 2022 года, в Отрадном, в северо-восточной части Москвы, на Сигнальном проезде, загорелся трёхэтажный склад автомобильных запчастей. На данный момент известно о том, что от пламени пострадали три человека.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб города, сюда же направили бригаду скорой помощи. Территория, где проходят работы по тушению пожара, в настоящее время перекрыта. Причины и обстоятельства пожара в складском здании на севере Москвы в Сигнальном проезде, выясняются.