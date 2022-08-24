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Происшествия24 августа 2022 15:49

Следственный комитет начал проверку по факту пожара на складе на севере Москвы

Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров
Сергей КУДРИН
Следственный комитет начал проверку по факту пожара на складе на севере Москвы. Фото: Пресс-служба МЧС России

Следственный комитет начал проверку по факту пожара на складе на севере Москвы. Фото: Пресс-служба МЧС России

Сегодня, 24 августа, на складе автомобильных запчастей на Сигнальном проезде, Отрадное, начался сильный пожар, который в данный момент стремительно разрастается. По предварительным данным погиб один человек, двоих госпитализировали, о чём сообщает пресс-служба столичного СК.

Бутырский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку пожара в Отрадном. Следователи сообщают как минимум об одном погибшем в огне, и двоих пострадавших, которых уже госпитализировали в московские больницы.

Сейчас сотрудники Бутырского отдела работают на месте пожара, после полной его ликвидации они приступят к изучению места происшествия.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в пожаре на складе автозапчастей пострадали три человека, а площадь возгорания стремительно растёт, за считанные минуты увеличившись со 150 квадратных метров до 1,5 тыс. «квадратов». Пожар тушат порядка 150 человек.