Следственный комитет начал проверку по факту пожара на складе на севере Москвы. Фото: Пресс-служба МЧС России

Сегодня, 24 августа, на складе автомобильных запчастей на Сигнальном проезде, Отрадное, начался сильный пожар, который в данный момент стремительно разрастается. По предварительным данным погиб один человек, двоих госпитализировали, о чём сообщает пресс-служба столичного СК.

Бутырский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку пожара в Отрадном. Следователи сообщают как минимум об одном погибшем в огне, и двоих пострадавших, которых уже госпитализировали в московские больницы.

Сейчас сотрудники Бутырского отдела работают на месте пожара, после полной его ликвидации они приступят к изучению места происшествия.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в пожаре на складе автозапчастей пострадали три человека, а площадь возгорания стремительно растёт, за считанные минуты увеличившись со 150 квадратных метров до 1,5 тыс. «квадратов». Пожар тушат порядка 150 человек.