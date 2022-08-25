Более 20 человек стали участниками драки на севере Москвы

Более 20 человек задержали после драки на севере Москвы Фото: МВД Медиа

В Москве вечером 24 августа на 2-й Магистральной улице произошла массовая драка между сотрудниками ЧОП и работниками ООО, арендующими складские помещения. В потасовке приняли участие более 20 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных службах.

«В настоящее время установлено, что в драке на 2-й Магистральной улице принимал участие 21 человек, их личности установлены», - рассказал собеседник агентства.

По информации столичного главка МВД России, причиной конфликта стали имущественно-хозяйственные вопросы. По предварительной информации, телесные повреждения получил один человек, его госпитализировали в медучреждение. Участников драки доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

Как сообщал KP.RU, изначально в ГУ МВД РФ по Москве сообщали о семи пострадавших. Уточнялось, что в отделение полиции попали более десяти нарушителей. Правоохранители устанавливают личности и местонахождение остальных участников инцидента.