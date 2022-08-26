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Происшествия26 августа 2022 5:48

Спасенная из Мещерского пруда 15-летняя москвичка умерла в больнице

Девочка-подросток не могла самостоятельно выбраться из воды и начала тонуть
Ирина РЕБРИКОВА
Медики не смогли спасти девочку-подростка

Медики не смогли спасти девочку-подростка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На западе Москвы после купания в Мещерском пруду умерла 15-летняя девочка, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Подросток отправилась купаться, но самостоятельно выбраться из воды не смогла и начала тонуть.

На помощь ребенку пришли спасатели. Ее вытащили на берег и передали врачам скорой. Те доставили ее в реанимацию.

- Несмотря на оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась, - отмечается в сообщении ведомства.

По факту произошедшего Солнцевская межрайоная прокуратура начала доследственную проверку. Правоохранители проверят, как исполнялись и требования федеральных законов о несовершеннолетних.

Ранее KP.RU сообщал о том, что полиция сняла с перил сидевшую над Москва-рекой девушку. Дежурившие на станции метро «Воробьевы горы» в Москве полицейские фактически предотвратили несчастный случай, вовремя сняв ее с перил.