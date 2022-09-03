ДТП с участием пяти легковушек частично перекрыло движение на юго-западном отрезке МКАД

В аварию попали пять легковых автомобилей Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне 35-го километра МКАД, сразу за развязкой с улицей Поляны, столкнулись пять автомобилей, сообщает Дептранс Москвы. Массовое ДТП произошло около восьми часов утра 3 сентября.

Все пять участников происшествия - легковые автомобили. Один из них - автомобиль такси. Информация о пострадавших пока не поступала.

Из-за аварии движение оказалось частично перекрыто: автомобили могут проехать в сторону развязки с Калужским шоссе только по трем полосам из пяти. Водителей просят временно объезжать участок с аварией. Сотрудники оперативных служб сейчас ликвидируют ее последствия.

Ранее KP.RU сообщил, что на пятом километре МКАД такси врезалось в две попавших в аварию легковых иномарки - те остановились на проезжей части после незначительного ДТП. Травмы получил водитель одной из иномарок, остальные не пострадали.