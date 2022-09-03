Двигавшийся на огромной скорости таксист насмерть сбил курьера на моноколесе в Москве

Момент ДТП с наездом на курьера на моноколесе Фото: стоп-кадр

Страшное ДТП произошло на Профсоюзной улице в районе дома 102 в Москве. Ехавший на большой скорости легковой автомобиль сбил пешехода, передвигавшегося на моноколесе. Об этом сообщает Дептранс Москвы.

34-летний пострадавший скончался на месте, сообщает Телеграм-канал Прокуратуры Москвы. По данным ведомства, водитель легковушки в момент ДТП проехал на красный сигнал светофора.

На кадрах видно, как пострадавшего буквально подбросило в воздух в результате столкновения и протащило на крыше машины несколько метров. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Автомобилистов предупреждают, что из-за ДТП свободна одна полоса из двух. Движение в районе аварии затруднено, по возможности лучше объехать этот участок.

Ранее, 16 августа 2022 года, водитель «Фольксвагена» сбил курьера на велосипеде. Водитель иномарки проехал на красный сигнал светофора и на полной скорости въехал в двухколесный транспорт. Как писал KP.RU, сам велосипедист тоже в этот момент нарушал правила — переезжал дорогу в неположенном месте. Курьера госпитализировали.