Синоптик рассказал москвичам о погоде в День города

В Москве в День города прогнозируется сухая и солнечная погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В день празднования 875-летия Москвы погода в городе будет солнечной, сухой и тихой. Воздух прогреется до +12…+17 градусов. При этом вечером столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале «Часовой погоды».

«В выходные очаг высокого давления продолжит усиливать свои позиции, а значит, день рождения Москвы будет солнечный, сухой и тихий. В дневные часы небесная канцелярия обещает комфортные +12…+17, а это возвращение в климатическое русло сентября», — отметил синоптик.

Метеоролог добавил: с понедельника по четверг в столице похолодает. По его словам, в атмосфере «будут господствовать северные течения», они принесут с собой холод арктических морей, густые низкие облака и дожди. Днем температура поднимется лишь до +7…+12 градусов, ночью – до +1…+6 градусов. Однако уже в пятницу в Москве начнет понемногу теплеть.

Ранее KP.RU сообщал, что в воскресение в Москве прогнозируется до +17 градусов. Осадков не ожидается. В городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.