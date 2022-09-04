В ЖК Саларьево Парк в Москве мужчина спилил дорожный знак и попал на видео

В Саларьево неизвестный спилил дорожный знак болгаркой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью 4 сентября уличная камера видеонаблюдения в Саларьево, Новая Москва, запечатлела злостного ненавистника правил дорожного движения, который решил устранить знак с помощью болгарки. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

На записи хорошо видно, как мужчина подходит к дорожному знаку и, стараясь не показывать на камеру своё лицо, спиливает его болгаркой а затем опрокидывает и уходит из кадра. Дальнейшее развитие этой истории пока неизвестно, но если полиция найдёт вандала - ему будет грозить статья.

Ранее KP.RU сообщал о ссоре между молодым человеком и девушкой в московском метрополитене, во время которой парень начал агрессивно швырять рюкзак сначала в стену, затем в подъезжающий к платформе поезд, а потом и вовсе разбил рукой зеркало, использующееся машинистами для оценки ситуации на станции. Всё это попало на видео с камер станции "Баррикадная", и стало доказательством для назначения штрафа.