На портале «Душевная Москва» появились цифровые сервисы для социально ориентированных НКО — Сергунина

Фото: пресс-служба КОСиМП г. Москвы

В столице обновили портал «Душевная Москва». Раньше там публиковались новости и анонсы благотворительных и других социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, теперь на сайте в электронном виде представлены сервисы городских коворкинг-центров НКО. Благодаря этому представителям некоммерческого сектора будет удобнее бронировать помещения для своих мероприятий, получать консультации экспертов и иную поддержку.

«В городе работает 11 коворкинг-центров для социально ориентированных НКО. Некоммерческие организации безвозмездно пользуются этими площадками для проведения совещаний, презентаций, деловых встреч и форумов. Там же их сотрудники могут пройти обучение и проконсультироваться с экспертами. Теперь, чтобы получить такую поддержку, достаточно оставить заявку на обновленном портале “Душевная Москва”», — сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, на сайте есть функция отслеживания статуса заявок и возможность коллективной работы с личным кабинетом организации. Среди других удобных сервисов для НКО на портале — онлайн-заказ печати полиграфической продукции, запись на консультации юристов, бухгалтеров и других специалистов. Еще там можно сообщить о своих мероприятиях для их освещения в СМИ и соцсетях.

Портал каждый день публикует анонсы разных событий, новости, репортажи о добрых делах и интервью со специалистами. Для НКО на электронной площадке размещается информация о городских субсидиях и грантах, а также график профильных образовательных программ и курсов.

Напомним, сайт «Душевная Москва» курируют столичный Департамент информационных технологий и городской Комитет общественных связей и молодежной политики.