Движение в Северо-Западном тоннеле Москвы восстановили после столкновения пяти автомобилей

ДТП с пятью автомобиля случилось в Москве 4 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На въезде в Северо-Западный тоннель Москвы столкнулись пять автомобилей. Из-за ДТП движение транспорта оказалось затруднено. Как сообщали в департаменте транспорта столицы, автомобилистам доступна была только одна полоса из трех. Водителям порекомендовали выбрать объездные пути.

На место прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших пока остаются неизвестными.

Сообщение о затруднении движения транспорта появилось в 6:55. К 7:15 последствия аварии уже убрали, дептранс сообщил о восстановлении нормального движения в Северо-Западном тоннеле.

Напомним, массовое ДТП частично перекрыло движение на юго-западном отрезке МКАД около восьми часов утра 3 сентября. На Кольцевой столкнулись пять легковых автомобилей, среди которых одно такси. О произошедшем писал KP.RU.