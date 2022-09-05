В Москве в туалете около станции метро «Аэропорт» обнаружили труп мужчины

Уголовное дело пока не возбуждено Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве вблизи станции метро «Аэропорт» Замоскворецкой линии утром 5 сентября обнаружили тело убитого мужчины, сообщает News.ru. Погибшего нашли в кабинке общественного туалета. Уточняется, что на стенах помещения зафиксированы следы крови.

Личность скончавшегося пока не установлена. На вид ему - 40-50 лет. Место, в котором было найдено тело, сейчас оцеплено правоохранителями. По факту обнаружения тела ведется доследственная проверка.

Станция метро «Аэропорт» работает в обычном режиме.

Ранее KP.RU сообщил, что на востоке Москвы в багажнике иномарки нашли тело убитого мужчины. Предварительно установлено, что он скончался как минимум за неделю до этого. Автомобиль Peugeot, в котором и было спрятано тело, стоял на улице Гастелло. Позднее полицейские выяснили личность погибшего, и оказалось, что иномарка принадлежала ему самому.