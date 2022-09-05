В центре Москвы на День города перекроют часть улиц для проведения фейерверков

В день рождения Москвы перекроют часть улиц для проведения фейерверков Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В связи с проведением фейерверков в рамках празднования 875-летия со дня основания города Москвы 10 сентября до 21:30 перекроют ряд улиц в центре города. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

С 20:30 до 21:30 закроют Москворецкие мост, набережную и улицу, площадь Васильевский спуск, улицы Ильинку и Варварку, а также проезд между ними, Кремлевскую, Софийскую и Ратушскую набережные.

С 20:50 до 21:10 перекрытия будут введены на участках улиц Кадырова, Физическая, Центральная и на Озерной аллеи.

Кроме того, с 12 часов дня и до окончания мероприятий в 21:30, перекроют Ходынское поле от дома 2 до 20А.

Как писал ранее KP.RU, в День города в Москве ожидают до 17 градусов тепла. По прогнозам, осадков не будет. При этом все будние дни до 10 числа будут холоднее нормы.