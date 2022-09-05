Стала известна причина смерти поклонника Михаила Шуфутинского на концерте 3 сентября

Поклонник Михаила Шуфутинского умер на концерте 3 сентября из-за нарушения работы дыхательной системы Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 сентября, при входе на концерт Михаила Шуфутинского "Третье сентября, или 30 лет спустя" в Кремле, умер его поклонник. Как стало известно KP.RU, причиной смерти мужчины стали проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системами организма.

Людей на концерт Шуфутинского пришло в тот день много, и возле входа в Кремлёвский дворец толпились сотни поклонников. Однако в какой-то момент из центра толпы начали звать медиков - одному из мужчин стало плохо и он упал прямо у входа в зрительский зал.

Как сообщили наши источники в экстренных службах, 64-летний мужчина почувствовал себя плохо и упал. Несмотря на то, что в Кремлёвском дворце всегда дежурят врачи, и они быстро прибыли на помощь посетителю, фанат Шуфутинского скончался в слишком короткие сроки. Как позже пояснили врачи, столь скоропостижная смерть связана с серьёзными проблемами с сердечно-сосудистой и дыхательной системами.

Известно, что скончавшийся мужчина пришёл на концерт с супругой. Они купили билеты заранее, чтобы точно попасть на выступление артиста.