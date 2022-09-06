В Дептрансе объяснили сбой в движении поездов в метро Москвы 6 сентября

Ошибка подрядчика при замене кабеля привела к сбоям в работе метро Фото: Иван МАКЕЕВ

Движение поездов на участках линий Московского метрополитена с 6 утра 6 сентября было прервано из-за ошибки подрядной организации «Каста», заявили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Из-за повреждения электрического кабеля при проведении работ сторонней организацией временно нет движения поездов: на участке Арбатско-Покровской линии (3) от «Парка Победы» до «Пятницкого шоссе»; на Филевской линии (4)», - говорилось в сообщении.

В результате на нескольких участках линий метро движения поездов не было. После обнаружения ошибки электричество включили в ручном режиме, что потребовало больше времени.

Сейчас метро работает в штатном режиме. Движение на всех ветках осуществляется по графику. Об этом уже писал KP.RU. На время сбоя в столице были организованы бесплатные компенсационные автобусы. Подрядчику предъявят иск по компенсации ущерба.