Раненая белая медведица с острова Диксон прилетела на лечение в Москву

Белую медведицу с огнестрельным ранением будут спасать московские врачи Фото: Telegram-канал Светланы Радионовой

Белая медведица с серьезным огнестрельным ранением вышла к людям на острове Диксон Красноярского края. Животное нашли местные жители, она находилась в бессознательном состоянии возле жилых домов. Краснокнижного медведя усыпили и доставили в Норильск. Оттуда хищника направили в Москву, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Телеграм-канале.

Жители Диксона после обнаружения зверя позвонили экологам. Прибывшие на место инспекторы перевезли медведицу с помощью авиации с острова в Норильск.

Столичные ветеринарные врачи уже заявили о готовности бороться за жизнь раненого зверя. Они дают позитивные прогнозы. У медведицы есть все шансы выжить.

Как писал ранее KP.RU, в Новой Москве спасатели выручили из беды оленя. Раненое животное стая собак загнала в канаву. По данным источника, у оленя была распорота часть живота, бедро, а также, предположительно, сломана шея.