В Москве на День города 10 и 11 сентября ограничат продажу алкоголя

Продажу алкоголя запретят у мест празднования Дня города 10 и 11 сентября Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москве 10 и 11 сентября запретят продажу алкогольных напитков в торговых точках, расположенных у мест празднования Дня города. Традиционно в местах массовых мероприятий нельзя будет приобрести спиртное на вынос или в стеклянной таре, сообщает ТАСС.

Напомним, в этом году Москва празднует 875-летие. В юбилей 10 и 11 сентября организуют большую программу. Так, для москвичей и гостей столицы подготовят свыше 200 мероприятий, в частности, празднование пройдет на территории ВДНХ и на 19 фестивальных площадках в разных округах города. Кроме того, в рамках Дня города перед жителями выступят популярные музыкальные исполнители.

Также после небольшого перерыва праздничные гуляния пройдут и на Тверской улице. Здесь начнут готовиться к культурно-развлекательной и спортивной программе «Москва в движении». С полной программой мероприятий на День города можно ознакомится на проекте Афиша КП.

Ранее KP.RU сообщал, что в центре Москвы на День города 10 сентября перекроют часть улиц для проведения фейерверков. Так, движение ограничат на Москворецком мосту и набережной, на Васильевском спуске, Кремлевской, Софийской и Раушской набережных, а также на других участках.