Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2022 13:08

В Москве открыли памятник актерам Лановому, Этушу и Яковлеву

Торжественную церемонию открытия посетили актеры театра, поклонники и вдовы артистов
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
У Вахтанговского театра открыли памятник актёрам Василию Лановому, Юрию Яковлеву и Владимиру Этушу

У Вахтанговского театра открыли памятник актёрам Василию Лановому, Юрию Яковлеву и Владимиру Этушу

В Москве у входа на Симоновскую сцену театра им. Вахтангова торжественно открыли памятник народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву, сообщает источник KP.Ru.

По словам директора театра Кирилла Крока, которые передает ТАСС, для актеров-вахтанговцев это место было родным. Например, Лановой каждый день после работы в театре проходил у фасада Симоновской сцены, Этуш регулярно бывал здесь на спектаклях, а Яковлев даже был худруков Московского театра им. Рубена Симонова. «У нас много народных артистов, но кумиров целых поколений немного. Эти трое были кумирами поколений в нашей стране», — добавил он.

Авторами проекта стали скульптор Филипп Трушин и художник театра Максим Обрезков. Памятник выполнен из бронзы, его установили в понедельник вечером. Уточнятся, что монумент появился за счет средств театра.

Торжественную церемонию открытия посетили актеры театра, поклонники и вдовы артистов – Ирина Купченко, Ирина Сергеева и Елена Этуш.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве создадут «кинематографический» квартал с улицами Табакова и Миронова. Он появится рядом с Мосфильмовской улицей.