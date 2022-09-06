В Москве открыли памятник актерам Лановому, Этушу и Яковлеву

У Вахтанговского театра открыли памятник актёрам Василию Лановому, Юрию Яковлеву и Владимиру Этушу

В Москве у входа на Симоновскую сцену театра им. Вахтангова торжественно открыли памятник народным артистам СССР Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву, сообщает источник KP.Ru.

По словам директора театра Кирилла Крока, которые передает ТАСС, для актеров-вахтанговцев это место было родным. Например, Лановой каждый день после работы в театре проходил у фасада Симоновской сцены, Этуш регулярно бывал здесь на спектаклях, а Яковлев даже был худруков Московского театра им. Рубена Симонова. «У нас много народных артистов, но кумиров целых поколений немного. Эти трое были кумирами поколений в нашей стране», — добавил он.

Авторами проекта стали скульптор Филипп Трушин и художник театра Максим Обрезков. Памятник выполнен из бронзы, его установили в понедельник вечером. Уточнятся, что монумент появился за счет средств театра.

Торжественную церемонию открытия посетили актеры театра, поклонники и вдовы артистов – Ирина Купченко, Ирина Сергеева и Елена Этуш.

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