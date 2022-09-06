Росприроднадзор: в белую медведицу с Диксона стреляли картечью

В белую медведицу с Диксона стреляли картечью Фото: Telegram-канал Светланы Радионовой

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что на теле медведицы, спасенной с острова Диксон, обнаружили множественные огнестрельные ранения. Врачи уверены, что в зверя стреляли самодельной картечью.

Ветеринар уже осмотрел медведицу. Он дает благоприятный прогноз по выздоровлению. Сейчас у животного потеряна подвижность задних конечностей. Ветврач считает, что это может быть связано с отеком спинного мозга. Если это предположение подтвердится, то медведица сможет поправиться. Сейчас ее лечат антибиотиками, также дают обезболивающее.

— Более точное заключение будет дано позже, когда удастся провести детальное сравнение рентгеновских снимков, — сообщила Радионова.

Напомним, 6 сентября раненую белую медведицу нашли жители острова Диксон. Они вызвали экологов, которые отправили животное в Москву. Столичные врачи с готовностью отозвались на призыв о помощи, писал KP.RU.