Более 420 экскурсий, выставок и других мероприятий пройдет в Москве ко Дню города — Сергунина

Фото: Московская дирекция массовых мероприятий

С 9 по 12 сентября жители столицы и туристы смогут поучаствовать в культурных событиях, посвященных 875-летию Москвы. Праздничные мероприятия пройдут по всему городу. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, их подготовили библиотеки, музеи, парки, школы искусств и кинотеатры сети «Москино».

«Основная часть программы будет посвящена истории Москвы, ее достопримечательностям и людям, которые здесь жили, работали и творили. В общей сложности культурные площадки запланировали больше 420 мероприятий. Экскурсии, лекции, концерты, познавательные викторины пройдут во всех районах города. Москвичей с детьми ждут мастер-классы и конкурсы, а для любителей кино подготовили показы отечественных фильмов, снятых в столице», — сказала Наталья Сергунина.

КОНКРЕТНО

9 сентября

- в Библиотеке №98 (Зеленый пр-т, д. 87, к. 1) — выставки иллюстрированных книг, детских рисунков и картин художников, посвященные Москве, а также познавательная литературно-историческая викторина о столичных улицах и переулках.

10 сентября

- Библиотека-читальня имени Александра Пушкина (ул. Спартаковская, д. 9, стр. 3) организует прогулку по местам, связанным с историей Немецкой слободы времен юности Петра I;

- Центральная городская молодежная библиотека имени Михаила Светлова (ул. Большая Садовая, д. 1) зовет на экскурсию по следам героев романа «Мастер и Маргарита» и прогулку по Патриаршим прудам, посвященную известным зданиям архитектора Федора Шехтеля;

- в Центральной детской библиотеке №104 (ул. 1-я Новокузьминская, д. 16, к. 2) — литературная викторина для детей и взрослых на знание истории Москвы, творческий мастер-класс по изготовлению подарочных сувениров ко Дню города, подвижные игры, семейные турниры по настольным играм и собиранию пазлов;

- в Библиотеке №4 имени Екатерины Фурцевой (Фрунзенская набережная, д. 50) — мастер-класс по созданию кокошника и выставка дизайнерских головных уборов;

- музей Москвы (Зубовский б-р, д. 2) проведет пять пешеходных экскурсий проекта «Москвоведческий марафон».

10 и 12 сентября

- в кинотеатрах сети «Москино» («Тула», «Вымпел», «Сатурн», «Искра», «Космос», «Спутник», «Молодежный», «Салют») — показы советских фильмов, действие которых происходит в Москве. Среди них — «Покровские ворота», «Три тополя на Плющихе» и «Горожане».

11 сентября

- в Библиотеке искусств имени Алексея Боголюбова (ул. Сущевская, д. 14) и Библиотеке №8 имени Антона Чехова (Страстной б-р, д. 6, стр. 2) — концерты классической музыки.

Подробное расписание — на портале «Мосразвития» и сайтах учреждений. Для участия в некоторых событиях требуется предварительная регистрация.