Синоптик Тишковец предупредил москвичей о дождливой и ветреной погоде 7 сентября

В Москве 7 сентября ожидается дождь и до +12 градусов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Москве в среду, 7 сентября, прогнозируется облачная и пасмурная погода. В дневные часы воздух прогреется лишь до +9…+12 градусов, что на пять градусов ниже климатической нормы. В городе будет дуть холодный, порывистый северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьев LIVE».

По словам синоптика, небо закрывают облака верхнего и среднего яруса: к городу подходит очередной поток североатлантического циклона. Во второй половине дня в столице ожидаются обложные дожди. Выпадет до 4-5 мм атмосферных осадков. Атмосферное давление снизится и составит 745 мм ртутного столба.

«Природа нас держит в последней пентаде сентября с перехлестом на начало октября», - отметил метеоролог.

Тишковец добавил, что в Подмосковье 7 сентября столбики термометров поднимутся от +8 до +13 градусов.

В следующие сутки характер погоды не изменится: в столице все так же будет прохладно, пасмурно и дождливо. Ночью в Москве температура опустится до +5…+7 градусов, а в Московской области – до +3…+8 градусов. Днем, 8 сентября, в столичном регионе столбики будут колебаться на отметке в +10 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова допустила, что бабье лето наступит в Москве в октябре 2022 года. Синоптик отметила, что в сентябре ждать сухой погоды с 20-ти градусным теплом не стоит.