Москву накрыли обещанные обложные дожди

Фото из телеграмм-канала Евгения Тишковца

В столицу пришли обещанные во второй половине дня обложные дожди. Осадки будут только усиливаться и до утра четверга «накапает» в общей сложности до 7 мм, что составляет 1/10 часть от сентябрьской нормы, сообщает ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Телеграм-канале «Часовой погоды».

Тишковец отметил, что до четверга, 8 сентября, в Москве выпадет 1/10 всей сентябрьской нормы осадков. По словам синоптика, это связано с тем, что над столицей навис североатлантический циклон, глубокая ложбина которого оказалась прямо над городом. Всю свою мощь он покажет в ночь с 7 на 8 сентября.

Ранее KP.RU сообщал о том, что синоптик Александр Шувалов пообещал москвичам так называемое «квази бабье лето», которое хоть и характеризуется теплой погодой, но сопровождается постоянными дождями и облачностью, из-за чего настоящего ощущения последних тёплых дней в году можно не ждать. Тем не менее, ближайший уикенд в Москве ожидается безоблачным и тёплым.