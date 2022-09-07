Сергей Шнуров показал видео подготовки к концерту группы «Ленинград» в «Лужниках»

В Москве 10 сентября выступит группа «Ленинград». ФОТО Артем ГЕОДАКЯН/ТАСС

Российский музыкант Сергей Шнуров показал, как на стадионе «Лужники» в Москве проходит подготовка к большому концерту его группы «Ленинград». Соответствующим видео он поделился с фанатами на YouTube в канале ««Сергей Шнуров & Leningrad fans». Короткий ролик от артиста уже посмотрели почти 15 тысяч человек.

На кадрах фронтмен группы из Санкт-Петербурга Сергей Шнуров ходит по футбольному полю и наблюдает за тем, как специалисты монтируют сцену. «Как-то так», - сказал певец. Ранее исполнитель публиковал первые кадры репетиций перед предстоящим концертом в столице.

Напомним, большой концерт коллектива «Ленинград» состоится в Москве 10 сентября в День города. Мероприятие начнется в 19:00. Шнуров и музыканты уже работают над программой в «Лужниках». Однако пока неизвестно, какие хиты прозвучат в эту субботу.

YouTube канал ««Сергей Шнуров & Leningrad fans»

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