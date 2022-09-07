Собянин пообещал не закрывать метро на ночь во время празднования Дня города

Во время празднования дня города Московское метро будет работать и ночью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метро Москвы и МЦК будут работать круглосуточно в День города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

«В День города московский транспорт не будет закрываться на ночь: метро и МЦК будут открыты с 05.30 10 сентября до 01.00 12 сентября. Для удобства москвичей и гостей столицы также будут работать 16 ночных маршрутов автобусов и электробусов, три из них - круглосуточные», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Празднование Дня города в Москве запланировано на 10 и 11 сентября. В этом году Москва отметит 875-летний юбилей со дня основания.

Ранее KP.Ru сообщал, что Москва отметит День Города масштабным фестивалем. В программе - несколько сотен событий. От выступления Валерии и группы Uma2rman до дегустаций экзотических блюд и участия в необычных мастер-классах. Мероприятия запланированы как на крупных и центральных площадках Москвы, так и в общественных пространствах локального значения в округах.