На 64 км МКАД у Новорижского шоссе затруднено движения из-за аварии с грузовиком

Фура устроила езду зигзагами на МКАД Фото: Департамент транспорта Москвы

На 64-м километре МКАД у развязки с Новорижским шоссе утром 8 сентября врезавшаяся в дорожное ограждение фура перекрыла движение по двум полосам из шести, сообщает Дептранс Москвы.

При этом, как следует из видео с камер наблюдения, перед ДТП водитель грузовика по неустановленной причине направил свой автомобиль из крайне правого ряда в крайний левый. Едва не зацепив ограждение, фура повернула обратно и на низкой скорости покатилась через шесть полос Кольцевой, полностью перекрыв все автомобильные потоки. В конце концов, грузовик ткнулся кабиной в ограждение и замер.

По какой причине водитель фуры закладывал такие виражи и в каком состоянии он находится, не уточняется. На месте работают сотрудники оперативных служб города.

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