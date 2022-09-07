Грузовик и легковушка попали в ДТП на Тестовской улице в Москве

ДТП с грузовиком и легковушкой в Москве привело к изменению расписания транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Тестовской улице в Москве случилось ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Из-за ДТП расписание электробусов м31 и м32 изменили, их пустили по другому маршруту, чтобы объехать перекрытый участок. Пассажиров просят внимательнее следить за объявлениями водителей общественного транспорта.

Также 7 сентября на внутренней стороне третьего километра МКАД задымился и загорелся автомобиль. На место выезжали оперативные службы, но спасти транспорт не успели: на кадрах с места происшествия видно, как пламя полностью охватило легковушку. О произошедшем писал KP.RU.

А утром 5 сентября в Северо-Западном тоннеле Москвы было затруднено движение из-за массового ДТП. Там столкнулись пять автомобилей. На время дорожники перекрыли две из трех полос. На устранение последствий аварии понадобилось около 20 минут.